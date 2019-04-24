Демонстрация решения Cisco HyperFlex в Казахстане: бесплатный тест-драйв IT-инфраструктуры будущего!

В апреле 2019 года у всех желающих будет шанс бесплатно испытать возможности системы Cisco HyperFlex в офисе компании «XNET» — официального партнера Cisco в Казахстане.

Демонстрация решения может быть проведена как для компаний, находящихся в Алматы, так и для представителей бизнеса из других городов. В прошлом году компания Cisco уже проводила демонстрации решения в регионах России для компаний, интересующихся внедрением HyperFlex в свою ИТ-инфраструктуру. Учитывая интерес к системе, было принято решение показать ее работу «в полную силу» в Казахстане.

Cisco HyperFlex — это готовая платформа, объединяющая в себе вычислительные, сетевые ресурсы и ресурсы хранения для увеличения эффективности и обеспечения централизованного управления. HyperFlex позволяет создать мультиоблачную ИТ-среду с помощью адаптивной платформы, которая работает с любыми приложениями и в любом месте благодаря простоте внутренней архитектуры. Платформа HyperFlex основана на программных инновациях HyperFlex и является простым и понятным решением с ведущими в отрасли показателями производительности, независимым масштабированием, поддержкой нескольких гипервизоров и гибким кластерным масштабированием с зонами доступности.

Решение Cisco HyperFlex уже внедрили более 80 компаний в России и СНГ, а также более 3000 компаний в мире. Подробнее - на Cisco.com.

Cisco — мировой лидер в области технологий, меняющих способы человеческого общения, связи и совместной работы. Деятельность компании сосредоточена на пяти основных технологических направлениях: виртуализация центров обработки данных и облачные вычисления; магистральная маршрутизация, коммутация и услуги; решения для совместной работы; видеотехнологии; архитектуры для трансформации бизнеса. Подробнее о компании.

X NET — официальный партнер компании Cisco в Казахстане. Компания выполняет поставку и техническое сопровождение серверов, локальных сетей, систем хранения данных, рабочих станций и периферийных устройств.

X NET специализируется на системной интеграции IT решений:

— позволяющих повысить производительность труда управляющего персонала;

— снижающих расходы на ведение документооборота;

— повышающих защищенность и безопасность Ваших информационных систем.

Регистрация на тестирование доступна по ссылке.