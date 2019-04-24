В Туркменистане руководители пройдут курсы цифровой грамотности

Занятия, которые должны обеспечить общее понимание основ цифровой экономики, будут включать теоретическую и практическую части.

В Туркменистане с 1 мая начнутся курсы, нацеленные на повышение цифровой компетенции управленческих кадров, которые призваны обеспечить общее понимание основ цифровой экономики, особенностей и возможностей цифровых технологий. Об этом сообщил президенту Гурбангулы Бердымухамедову заместитель председателя кабинета министров Пурли Агамырадов на заседании кабинета министров, передает CA-NEWS.

Был разработан план краткосрочных занятий, включающих теоретическую и практическую части. В обучающую программу введены такие темы, как задачи, пути и этапы реализации «Концепции развития цифровой экономики в Туркменистане на 2019–2025 годы», правовое обеспечение перехода на цифровую экономику, информационно-коммуникационные технологии, информационная безопасность.