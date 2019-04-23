Он получил название Bosque.

В середине апреля 2019 года Microsoft представила новый язык программирования, который получил название Bosque. Он распространяется с открытым исходным кодом и предназначен для того, чтобы написанный код был простым и понятным как для человека, так и для компьютера, передает Tadviser.ru.

По словам разработчика Bosque Марка Баррона (Mark Barron), в проекте не используются многие модели, свойственные другим языкам программирования. Microsoft выбрала «упорядоченную модель программирования», которая, как считают в компании, повысит продуктивность разработчиков и качество софтверных продуктов, а также поспособствует появлению «золотой поры» для развития компиляторов и инструментов разработки.

В Bosque нет циклов вида «for», «while», «do while» — к условным конструкциям в языке программирования другой подход. Microsoft использует функциональные объекты (Functors), которые выполняют роли циклов и могут повысить качество работы ПО.

Bosque пополнил перечень языков программирования, разработанных Microsoft. Он включает C#, F# и TypeScript.