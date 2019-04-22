Доходы от услуг связи в Казахстане в январе-марте 2019 года

В первом квартале текущего года операторы заработали на 10 миллиардов больше, чем за аналогичный период 2018-го.

Январь-март 2019-го

В целом, весь рынок телекома за первые три месяца 2019 года, по данным Комитета по статистике РК, составил почти 188 млрд тенге, показав рост 5,1% относительно аналогичного периода 2018 года. Если посмотреть на компоненты рынка, то заметно, что тренды, заданные еще пару лет назад, продолжают преобладать. В частности, доходы от услуг междугородной и международной телефонной связи в январе–марте 2019 года составили без малого 6,5 млрд тенге, что почти на 1,8% меньше объема аналогичного периода 2018 года; от услуг местной телефонной связи операторы получили 9,4 млрд тенге (на 6,8% меньше); от услуг по передаче данных по сетям телекоммуникационным проводным и беспроводным — 11,26 млрд тенге (на 41,5% больше); от услуг по распространению программ по инфраструктуре кабельной, по сетям беспроводным и через спутник — около 9 млрд тенге (на 3,8% больше); от услуг мобильной связи — 50,8 млрд тенге (на 6,8% меньше); от интернета — 67,6 млрд тенге (на 14,1% больше); от прочих телекоммуникационных услуг — 33,5 млрд тенге (на 5,4% больше).

Наибольшие доли в общем объеме услуг связи в январе–марте 2019 года приходятся на интернет (35,96% — доля продолжает расти), мобильную связь (27,01% — незначительный рост), а также на прочие телекоммуникационные услуги (17,81% — незначительный рост).

Таким образом, «большая тройка» концентрирует в себе 80,78% (констатируется рост) всего рынка телекоммуникаций республики.

Март 2019-го

В марте текущего года предприятиями связи Казахстана оказано телекоммуникационных услуг на сумму 63 млрд тенге против 60,3 млрд тенге, которые отрасль сгенерировала в аналогичном периоде 2018-го — рост составил 4,5%. Рассмотрим компоненты рынка. Выручка от услуг междугородной и международной телефонной связи в марте 2019 года составила примерно 2 млрд, что на 10% меньше объема марта 2018-го. Снижаются и объемы в секторе местной телефонной связи — доходы в марте 2019-го составили 3,08 млрд тенге (на 8% меньше объема марта 2018-го). От услуг интернета операторы выручили 22,8 млрд тенге (на 13,5% больше объема марта 2018-го); от услуг по распространению программ по инфраструктуре кабельной, по сетям беспроводным и через спутник — 2,94 млрд тенге (номинальный рост); от услуг мобильной связи — 17,1 млрд тенге — здесь падение составило внушительные 8,7%; от прочих телекоммуникационных услуг — 11,3 млрд тенге (на 9,1% больше объема марта 2018-го).

Уровень проникновения телеком-сервисов

По итогам марта 2019 года число фиксированных телефонных линий составило 3,287 тысяч единиц (в феврале — 3,314 — показатель заметно снизился); абонентов сотовой связи — 25,67 млн единиц (в феврале — 25,8 млн — показатель продолжает снижаться), из них 14,43 млн единиц имеют доступ в интернет — это почти 56,2% всей абонентской базы (14,13 млн в феврале — констатируется рост как в абсолютном значении, так и с точки зрения доли); абонентов фиксированного интернета — 2,5 млн единиц (нейтральная динамика). Как заметно, плотность проникновения SIM-карт в Казахстане по итогам марта 2019-го продолжает снижаться (-1%), и составила 139% (население Казахстана — 18,46 млн человек). Разумеется, среди экономически активного населения этот процент почти вдвое выше.

Самое главное

Пока ничего нового — лидер с точки зрения положительной статистики — интернет. Фактически он «тащит» на себе весь рост и является источником хороших новостей для телекома. Если, к примеру, исключить позитив интернета из расчетов, то рынок ушел бы в нейтральную динамику. Радует, что не в минус. В целом, телеком задал с начала года хороший старт — по итогам первого квартала темпы роста не опустились ниже 5%, что пока, вероятно, выше роста экономики.

Далее. Мы видим продолжающуюся коррекцию с точки зрения количественных показателей — уровень проникновения SIM-карт продолжает падать — впервые за много лет он ушел ниже 140%. С другой стороны, растет количество мобильных интернетчиков — уровень использования интернета у мобильных пользователей продолжает расти. И это, в том числе, означает и дальнейший рост качества абонентской базы для операторов — «большая» чистка продолжается.