Охота на зрителя: пользователи Netflix под угрозой

ESET предупреждает о фишинговой рассылке.

Международная антивирусная компания ESET предупреждает о новой фишинговой рассылке, направленной на пользователей видеосервиса Netflix. Мошенники от имени Netflix отправляют сообщение, где просят подтвердить учетную запись пользователя. В письме утверждается, что это позволит избежать блокировки аккаунта из-за зафиксированной подозрительной активности.

Пользователи перенаправляются на фальшивую страницу, которая имитирует дизайн официального сайта Netflix. При этом URL портала не только не соответствует реальному адресу видеосервиса, но даже не содержит название Netflix. Экспертам удалось установить, что домен привязан к бесплатному хостингу, расположенному в ОАЭ. После открытия интернет-ресурса пользователь должен ввести логин и пароль. Независимо от того, какие данные будут введены, пользователь все равно будет переброшен на форму ввода данных кредитной карты.

Эксперты ESET полагают, что целью атаки является кража личных и банковских данных с последующей перепродажей на черном рынке (такие сведения стоят не менее $45), а также для совершения целевых атак в будущем.

Специалисты отмечают, что злоумышленники не впервые маскируют письма под сообщения Netflix. В январе текущего года была зафиксирована email-рассылка, где сообщалось о некорректном платеже. Чтобы не стать жертвой фишинговой атаки, пользователям советуют не переходить по подозрительным ссылкам в письмах и проверять URL-адреса страниц, на которые осуществляется переход.