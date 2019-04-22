Инвесторы готовы вкладываться в телеком

Объем капитальных инвестиций всего за два месяца достиг 11 миллиардов тенге.

За январь–февраль 2019 года объем капитальных инвестиций, вложенных в сегмент информации и связи, составил 10,7 млрд тг. Годовой рост достиг сразу 69,1%: в прошлом году объем капвложений в соответствующем периоде составлял всего 6,3 млрд тг. В то же время доля инвестиций в отрасль от общей суммы капитальных инвестиций в экономику составляет всего 0,8%, что, впрочем, на 0,3 п. п. выше, чем годом ранее, отмечают аналитики Finprom.kz.

В региональном разрезе по объему инвестиций лидирует Алматы: 4,6 млрд тг, прирост более чем вдвое. На втором месте — Нур-Султан: 1,1 млрд тг, однако объем капвложений снизился на 38,6% в сравнении с аналогичным периодом 2018. Еще 1,1 млрд тг инвестиций в секторе сконцентрировала Карагандинская область, при годовом росте сразу в 6,5 раза. На долю трех лидирующих регионов приходится 63,2% от всего объема инвестиций в основной капитал в секторе, или 6,8 млрд тг.

Основной поток инвестиций в информацию и связь поступает из собственных средств предприятий: за два месяца 2019 года — 9,9 млрд тг, это 92,5% всего инвестиционного портфеля. Денежные средства из местного бюджета достигли 593,8 млн тг, тогда как в аналогичном периоде 2018 было всего 0,2 млн тг. Сумма инвестиций за счет заемных средств составила 215,9 млн тг.