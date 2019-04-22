Распространителей «серых» тарелок хотят привлечь к административной ответственности

Сейчас в Казахстане действует запрет на распространение спутниковых устройств операторов телерадиовещания, не имеющих лицензий в области телерадиовещания.

В Казахстане предлагается установить административную ответственность за нарушение действующего запрета по распространению нелицензионных зарубежных спутниковых устройств, так называемых «серых» тарелок. Об этом на очередном заседании межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности сообщила вице-министр информации и общественного развития РК Нургуль Мауберлинова, передает Kazpravda.kz.

«На протяжении долгого времени существует проблема по вещанию на территории нашей страны незарегистрированных зарубежных спутниковых операторов. Данная проблема заключается в том, что зарубежные спутниковые операторы не выполняют требования законодательства страны, а также не транслируют отечественные телеканалы. Таким образом, граждане, использующие „серые“ тарелки, живут вне информационного пространства Казахстана», — пояснила Мауберлинова.

Вице-министр напомнила, что первый шаг по решению данной проблемы уже был предпринят в 2017 году.

«В частности, был установлен запрет на распространение спутниковых устройств операторов телерадиовещания, не имеющих лицензий в области телерадиовещания. Однако ввиду отсутствия ответственности, установленный запрет не показал значительных результатов по устранению данной проблемы. Таким образом, по данному вопросу возникает необходимость установления ответственности. При этом к ответственности будут привлекаться физические или юридические лица, которые распространяют „серые“ тарелки на территории республики. То есть, ответственность не будет распространяться на граждан, купивших их для личного пользования, а также тех, кто их уже установил», — подчеркнула Мауберлинова.

В свою очередь юрист Министерства информации и общественного развития РК Зарина Баянова добавила, что санкции еще будут рассматривать. Она также отметила, что в Казахстане на сегодня можно продавать тарелки таких операторов телерадиовещания как «OTAU TV» и «Алма ТВ».

«Они не запрещены, имеют лицензию в области телевещания РК. Зарубежные операторы еще не зашли на территорию РК и не получили свою лицензию. Они имеют право зайти к нам и получить лицензию в соответствии с законодательством. Критерии — обязательно должна быть размещена инфраструктура на территории РК. Кроме того, предусмотрены правила в соответствии с законом „О разрешительных документах“, предусматривающие перечень документов, который необходимо предоставить», — пояснила Баянова.

В заключение она отметила, что ценовая политика «серых» тарелок варьируется в разных стоимостях, и большая часть их распространяется на базарах. Напомним, ранее на расширенном заседании коллегии глава ведомства Даурен Абаев заявил, что Министерство работает над решением проблемы с «серыми» спутниковыми тарелками. По его словам, около 600 тысяч домохозяйств в Казахстане находятся вне казахстанского информационного поля.