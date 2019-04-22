Казахстанцев освободили от предоставления медсправок

Офис цифровизации Министерства здравоохранения РК заявляет о готовности исключить из бумажного оборота 7 справок.

Это справки о состоянии/не состоянии на учете в психоневрологической организации; состоянии/не состоянии на учете в наркологической организации; состоянии/не состоянии на учете в противотуберкулезной организации; 083; 086; о допуске к управлению транспортным средством и санитарная книжка. Об этом сообщил вице-министр ведомства Олжас Абишев, передает Елорда Инфо.

Таким образом, Абишев отметил, что подхватил цифровую эстафету от Министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК. Ранее глава этого ведомство заявил, что казахстанцам больше нет необходимости обращаться в ЦОНы за адресными справками.