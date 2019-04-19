Минтруда ответило на заявления депутата о сбоях в Е-Халык

Ведомство заявило, что на сегодняшний день имеется интеграция с информационными системами, необходимыми для назначения адресной социальной помощи.

В Министерстве труда и социальной защиты населения РК прокомментировали депутатский запрос касательно сбоев в работе системы «Е-халық», сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК. Как отметили в ведомстве, информация о том, что система «Е-халық» не интегрирована с базами данных других госорганов, не соответствует действительности.

Причиной отсутствия сведений по адресам, номерам домов, квартир заключается не в отсутствии интеграции, а в отсутствии сведений в самом адресном регистре, который формируется и актуализируется местными исполнительными органами (управление архитектуры и градостроительства). Данные по составу семьи предоставляются в автоматическом режиме ИС «Регистрация актов гражданского состояния», которую также заполняют МИО (отделы регистрации актов гражданского состояния). К примеру, сведения по детям, рожденным до 13 августа 2007 года, отсутствуют в вышеуказанной системе.

«Принимая во внимание, что не все информационные системы госорганов содержат исчерпывающую информацию, Министерством было предусмотрено в Правилах оказания АСП оформление письменного запроса сотрудниками центра занятости в соответствующий госорган, а также право заявителя самостоятельно предоставлять документы», — сообщили в пресс-службе министерства.

Так же в ведомстве отметили, что на сегодняшний день ИС «Е-халық» интегрирована с информационными системами государственных органов, необходимыми для назначения адресной социальной помощи.

«Таким образом, озвученные в депутатском запросе примеры и доводы, касательно отсутствия интеграции и сбоев в работе ИС „Е-халық“, являются некорректными и несостоятельными. На сегодняшний день система полностью работоспособна, через нее в рабочем порядке осуществляется прием заявлений. При наличии полных сведений в базах данных госорганов назначение АСП осуществляется по одному документу, удостоверяющему личность. Вместе с тем, министерством совместно с местными исполнительными органами на регулярной основе проводится необходимая информационно-разъяснительная работа как среди населения, так и среди сотрудников управлений и центров занятости. Функционируют круглосуточный call-центр „111“, по которому можно получить консультации по вопросам назначения АСП, онлайн-калькулятор расчета АСП, разработаны и распространены методические пособия, проведен ряд пресс-конференций и интервью. Вся необходимая информация доводится до населения посредством СМИ и социальных сетей», — сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.