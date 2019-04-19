Госорганы сами смогут получать необходимые им справки.

От адресных справок откажутся в Казахстане. Об этом сообщил министр цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности Аскар Жумагалиев, передает Today.kz.

«Выяснилось, что в основном их требуют госорганы, которые не имеют права этого делать. А также частные организации при трудоустройстве, хотя таких требований нет в nрудовом кодексе. Причем была категория людей, которая высказалась против отмены адресной справки, мотивируя разными причинами. Мы учли все ваши пожелания. Все, кому нужна от гражданина адресная справка, вы сможете ее получить. Но теперь самостоятельно, не отправляя людей в ЦОН», — пояснил Жумагалиев.

Ведомство запускает пилотный проект, который предполагает исключение адресной справки из доступных услуг для физических лиц.

«Сотрудник кадровой службы или еще кто-то, кому нужна адресная справка на гражданина, может зайти на eGov и загрузить ее, получив по SMS согласие от гражданина», — добавил министр.

Более семи миллионов казахстанцев зарегистрированы в базе мобильных граждан, а это значит, что они могут подтвердить через SMS запрос третьего лица на получение справки, им не нужно никуда ходить.

«Остальным придется один раз зарегистрировать в ЦОНе свой номер, но это того стоит. Процедура регистрации занимает несколько минут и дает множество преимуществ. После регистрации номера вы также сможете получать более 25 сервисов и справок через Telegram, без ЭЦП», — напомнил Жумагалиев.