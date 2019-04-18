Назначен первый вице-министр цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК

Ранее Жанжуменов Талгат Женисович занимал должность заместителя министра обороны РК.

Постановлением правительства РК Жанжуменов Талгат Женисович назначен на должность первого вице-министра цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК. Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

Т. Жанжуменов родился в 1968 году в Восточно-Казахстанской области. Окончил Вольское высшее военное училище тыла им. Ленинского комсомола, Военную академию тыла и транспорта Вооруженных сил РФ, Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил РФ. Офицер с высшим военно-специальным, оперативно-стратегическим образованием.

Трудовую деятельность начал в 1989 году начальником продовольственной службы танкового полка. В разные годы работал в Военно-воздушных силах РК, Вооруженных силах РФ, Министерстве обороны РК, Республиканской гвардии РК, Совете Безопасности РК.

С октября 2016 года по апрель 2019 года занимал должность заместителя министра обороны РК.