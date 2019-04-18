Депутаты указали на проблемы с системой, через которую многодетные мамы должны были оформлять АСП нового формата.

Депутат Мажилиса Бейбут Мамраев, озвучивая свой запрос, адресованный премьер-министру страны, сообщил, что система «Е-халық» функционирует некачественно и дает сбои. Об этом ему сообщили многодетные мамы в ходе встреч 11 и 15 апреля текущего года, передает «Курсив».

«В ходе встречи выяснилось, что информационная система функционирует некачественно и дает сбои. Изначально было сообщено населению, что для получения АСП достаточно предъявить удостоверение личности. Однако на деле оказалось совсем не так. При предъявлении удостоверения система не находит данные заявителя. Так, в адресном реестре не выходят адреса, номера домов, квартир для прикрепления семьи. Причина — в отсутствии интеграции информационной системы „Е-халық“ с базами данных по земельному кадастру, регистру недвижимости. Также система не отображает данные по форме 4 (установление отцовства), отсутствуют данные по алиментам, поскольку нет интеграции с единой базой судебных актов. Не выходят сведения по детям, рожденным до 13 августа 2007 года, так как нет интеграции с базой данных ЗАГС и так далее», — сообщил он.

Кроме того, по его словам, данные не всегда бывают точными. К примеру, семья из восьми человек, включая шестерых детей, отражена в базе как семья из четырех человек. Сведения о супруге и троих детях отсутствуют. Бывает и так, что доход в виде социального государственного пособия отражен в программе как заработная плата.

«И это только некоторые факты неэффективной работы в этой сфере, о которых сообщили заявители. Все это вызывает излишнюю волокиту и недовольство людей. На местах, в акиматах, они также не получают четких разъяснений. С учетом вышесказанного, уважаемый Аскар Узакпаевич, просим принять безотлагательные меры по выполнению поручений Елбасы и Президента Республики Казахстан по усилению социальной защиты уязвимых слоев населения, активизировать все предпринимаемые правительством меры в данном направлении», — сказал депутат.

Он также указал на необходимость принять меры по интеграции информационной системы «Е-Халык» с базами данных других государственных органов.