В Узбекистане трудовые договоры станут электронными

Министерство занятости и трудовых отношений внесло изменения в законодательство.

С 1 июня в Узбекистане будет внедряться система «Электронная трудовая история лица». Она охватит все этапы оформления трудовых отношений: прием, переводы на другую работу, расторжение трудовых договоров. Также этот механизм полностью заменит трудовые книжки и сменит систему «Электронная трудовая книжка», передает Repost.uz.

«Электронную трудовую книжку» планировалось ввести с 1 января 2019 года. В настоящее время проводится тестирование новой системы. Электронные трудовые договоры будут оформляться исключительно на государственном языке, — отметил министр занятости и трудовых отношений Ш. Кудбиев.

Намечается внедрение Skills-паспортов, так называемых паспортов компетенций, преимущественно по рабочим профессиям. Это позволит работодателям оценивать квалификацию работника при приеме его на работу и подбирать подходящие кадры. Также планируется создать базу данных по рабочим профессиям.