Сеть POS-терминалов выросла за год на 7%

Половина устройств поддерживает возможность бесконтактной оплаты.

Количество POS-терминалов на конец февраля 2019 года составило 138,9 тысячи — на 6,9% больше, чем годом ранее. Из них 93,9% терминалов находится у торговых предприятий, их количество за год выросло на 8,6%, до 130,4 тысячи. Количество самих торговых предприятий, использующих POS-терминалы, за год выросло на 3,8%, до 84,4 тысячи на конец февраля 2019 года. В банках количество POS-терминалов за год сократилось на 14,2%, до 8,5 тысячи, сообщает Ranking.kz.

Среди регионов РК количество POS-терминалов уменьшилось лишь в трех областях: Павлодарской (на 0,4%), СКО (на 4,2%), Костанайской (на 14,6%). Лидером по годовому росту их количества является Актюбинская область — сразу плюс 20%, до 6,9 тысячи терминалов. Доля области от РК выросла с 4,4% до 5%. На втором месте столица с ростом на 12,8%, до 25,9 тысячи, на третьем — Алматы, рост на 11,1%, до 39,7 тысячи терминалов. Совокупная доля двух мегаполисов выросла с 45,2% до 47,2% от РК.

За январь–февраль 2019 года на территории РК через POS-терминалы было проведено 72 млн транзакций на сумму 805,2 млрд тг, что составляет 23% в натуральном и 42,6% в стоимостном выражении от общего оборота по платежным картам.

Количество транзакций по безналичным платежам через POS-терминалы за январь–февраль 2019 года составило 67,8 млн — в 2,2 раза больше, чем в прошлом году. Доля от всего количества транзакций по безналичным платежам достигла 56,8%. Объем за аналогичный период вырос на 66%, до 458,7 млрд тг. Доля от всего объема безналичных платежей составила 37,3%.

По данным регулятора, к началу текущего года количество POS-терминалов составляло 135,8 тысячи, из них 70 тысяч — стационарные и 65,8 тысячи — мобильные. При этом каждый второй терминал поддерживает функцию бесконтактной оплаты. За 2018 год 98% всех безналичных платежей через POS-терминалы пришлось на безналичную оплату товаров и услуг.