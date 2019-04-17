Камер много, софт видеонаблюдения – один

VMS является тем мозгом, который управляет всей системой видеонаблюдения, поэтому к ее выбору необходимо подходить со всей ответственностью.

Современные системы IP-видеонаблюдения стали сложными и масштабными. На предприятиях или объектах критической инфраструктуры количество камер может достигать 1000 шт, в банках, ритейле и финансовых структурах — порядка 5000 шт и выше, а в безопасных городах — от 10 000 камер и более. Если в 2016 году эксперты оценивали емкость мирового рынка видеонаблюдения в 63 миллиона IP-камер, то согласно прогнозам, в 2021 году мировой рынок вырастет до 123 миллиона IP-камер.

С ростом количества камер в системах видеонаблюдения существенно выросла нагрузка на операторов, которые фокусируют свое внимание только на сверхважных зонах, а отработать задачи по остальным камерам им помогает видеоаналитика, которая фильтрует все события и обращает внимание операторов только на тревожные. Также неуклонно растет количество операторов и сотрудников, использующих смартфоны для решения оперативных задач по безопасности, а значит — растет риск несанкционированного доступа сотрудников заказчика или злоумышленников к системе видеонаблюдения. Кибербезопасность систем IP-видеонаблюдения выходит на первый план.

Для создания интегрированных систем безопасности полноправной частью систем IP-видеонаблюдения стали различные IoT-устройства (IP-динамики, IP-домофоны, дроны, IP-контроллеры и др.). IP-видеонаблюдение перестало быть отдельной системой безопасности и является значимой частью ИТ-инфраструктуры любого объекта. C момента создания перовой IP-камеры в 1996 году кардинально изменилось само понятие системы IP-видеонаблюдения с утверждения «самое главное в системе IP-видеонаблюдении — это IP-камера» на отраслевой стандарт «самое главное в системе IP-видеонаблюдения — это VMS (Video Management System) или программное обеспечение управления видеонаблюдением».

Именно от VMS зависит, насколько система будет справляться с потоками от камер, в том числе высокого разрешения; насколько комфортно будет работать операторам и реагировать на тревоги; насколько комфортно она встраивается в IT-инфраструктуру предприятия; проста в установке и обслуживании; производительна и нетребовательна к ресурсам; может интегрироваться с различным оборудованием и программным обеспечением от других производителей. Таким образом, именно VMS является тем мозгом, который управляет всей системой видеонаблюдения. Поэтому к ее выбору необходимо подходить со всей ответственностью и на самом раннем этапе.

Датская компания Milestone Systems, являющаяся разработчиком программного обеспечения для систем видеонаблюдения Milestone XProtect, согласно отчету авторитетного статистического агентства IHS Markit Research Report более 10 лет подряд занимает позицию № 1 на мировом рынке VMS.

Именно Milestone десять лет назад, когда стандартом решения была «закрытая платформа», вывела на рынок видеонаблюдения так популярную сейчас концепцию «открытой платформы», которая позволила в один софт видеонаблюдения Milestone подключать IP-камеры, сервера и системы хранения данных от различных производителей. Этот подход дал системным интеграторам гибкость и оптимизацию бюджетов в построении решений, позволил реализовать более 150 000 проектов, дал возможность интегрироваться с различными сторонними решениями и сделал Milestone выбором № 1 заказчиков во всем мире.

Softprom by ERC — официальный дистрибьютор компании Milestone Systems на территории Казахстана и стран СНГ.