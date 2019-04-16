Алматинцев будут оповещать о ЧС через приложение

С 15 апреля Darmen планируют использовать наряду с привычным SMS-оповещением от службы 112.

В Алматы запущено бесплатное мобильное приложение Darmen для мгновенного оповещения о ЧС. Проект реализован Департаментом по чрезвычайным ситуациям совместно с Центром развития г. Алматы и казахстанской компанией ТОО «I2NIK» в рамках реализации концепции Smart Almaty.

Для разработки Darmen был изучен опыт оповещения населения через мобильные приложения в Японии и США. Приложение доступно для скачивания всем обладателям смартфонов и планшетов на базе Android и IOS на государственном, русском и английском языках. Его уже скачало около 2000 пользователей.

Пока ДЧС города формирует уведомления после получения оперативных сведений от службы «Казгидромет», Сейсмологической опытно-методической экспедиции. Далее оперативный дежурный ДЧС вводит данные в систему, которая мгновенно направляет пользователям приложения push-уведомления.

«Наше приложение позволяет в течение нескольких секунд массово информировать население об угрозе и возникновении ЧС на территории г. Алматы (в том числе штормовых предупреждений). В дальнейшем, при внедрении системы раннего оповещения о землетрясениях данное приложение будет оповещать о предстоящем землетрясении», — пояснили в ДЧС Алматы.

Мобильное приложение прошло опытную эксплуатацию и показало высокую эффективность в оперативной доставке уведомлений в сравнении с ранее используемым SMS-оповещением. С 15 апреля информирование населения о чрезвычайных ситуациях будет производиться с помощью мобильного приложения Darmen наряду с SMS-оповещением.