Навыки кибербезопасности теперь можно получить на казахском языке

В рамках SOC Day 2019 «Лаборатория Касперского» впервые представила соответствующую платформу.

На прошедшей в г. Нур-Султан конференции по информационной безопасности SOC Day 2019 «Лаборатория Касперского» представила принципиально новый подход к организации тренингов по защите от киберугроз — платформу Kaspersky Automated Security Awareness Platform (ASAP) на казахском и русском языках. Kaspersky ASAP позволяет сформировать и закрепить у сотрудников навыки безопасной работы в цифровой среде. Поддержка казахского языка позволит обеспечить комплексную подготовку специалистов по кибербезопасности, которые отныне смогут эффективно управлять IT-безопасностью в РК независимо от языка защищаемых ресурсов.

Как отмечают в ЛК, человек — самое слабое звено в цепочке информационной защиты организации. По данным исследования, проведенного «Лабораторией Касперского» весной 2018 года, 52% компаний по всему миру считают наибольшей угрозой системе корпоративной безопасности самих сотрудников, поскольку их действия могут скомпрометировать корпоративные данные. Из-за невнимательности и низкой цифровой грамотности сотрудники проходят по фишинговым ссылкам, используют небезопасные корпоративные пароли, самостоятельно пытаются бороться с вирусами-шифровальщиками и т. д. Между тем, ошибка одного сотрудника даже в секторе малого или среднего бизнеса обходится весьма недешево — по данным того же исследования, средний ущерб от успешной атаки для компаний СМБ-сегмента составляет 69 тысяч долларов США.

«Атаки злоумышленников становятся успешными из-за того, что сотрудникам не хватает знаний в области информационной безопасности, и бизнесу необходимы эффективные средства для решения этой проблемы. Однако обычные тренинги чересчур сложны и утомительны, в результате чего не дают результатов — сотрудники быстро забывают полученные знания или вовсе не проходят курс полностью», — говорят представители «Лаборатории Касперского».

В платформе Kaspersky ASAP реализован инновационный подход к организации тренингов по защите от киберугроз. Решение позволяет оценить текущие знания сотрудника в сфере кибербезопасности, определить в соответствии с этим набор навыков, необходимых именно ему в зависимости от его рабочих обязанностей и профиля риска, выстроить график прохождения программы. Например, рядовым сотрудникам необходимы лишь базовые умения, в то время как руководителю для работы с конфиденциальной информацией нужно знать, как обезопасить данные целого департамента.

Продукт построен с учетом особенностей человеческой памяти. Во время каждого урока, который длится не более 10 минут, несколько раз делается акцент на ключевых сообщениях. Урок включает в себя интерактивный модуль и видеоролики, а также упражнения на закрепление и проверку (тест или имитацию фишинговой атаки). Упражнения на закрепление представляют собой наглядные задания, применимые к повседневной работе сотрудника. Отработка навыков (а всего их более 350) основана на принципе «от простого к сложному». То есть, пока проверка не будет пройдена, следующий этап тренинга не будет доступен. Такая структура позволяет наиболее эффективно запоминать и, самое главное, использовать полученные знания.

Автоматизированное управление в Kaspersky ASAP помогает компаниям контролировать процесс на всех этапах: от постановки цели до оценки эффективности. Благодаря удобной панели управления и подробным отчетам руководство компании всегда будет иметь информацию для оценки прогресса.

«Инвестиции в инфраструктуру, к сожалению, не дают стопроцентной гарантии кибербезопасности. Человеческий фактор был и всегда остается одним из ключевых при работе с киберрисками, поэтому любым организациям, от корпораций, органов власти и объектов КВОИКИ до малого бизнеса, стоит инвестировать в постоянное повышение киберграмотности сотрудников, — говорит Евгений Питолин, управляющий директор „Лаборатории Касперского“ в Казахстане и Центральной Азии. — Для нас вдвойне важен запуск в Казахстане нашей глобальной платформы киберобучения не только потому, что теперь всем организациям доступен огромный объем обучающего контента и нового функционала, но еще и потому, что одновременно с глобальным запуском на европейских языках платформа стартует на государственном языке Республики Казахстан».