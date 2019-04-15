АО НИТ подписал меморандум с белорусским Центром электронных услуг

Стороны намерены обмениваться знаниями, опытом и инновационными решениями.

АО «Национальные информационные технологии» сообщило о подписании меморандума о сотрудничестве в сфере ИКТ с Республиканским унитарным предприятием «Национальный центр электронных услуг» Республики Беларусь. Церемония подписания меморандума состоялась в Минске (Республики Беларусь), в рамках XXVI Международного ИКТ форума «ТИБО-2019».

«Целью настоящего меморандума является развитие взаимовыгодного сотрудничества по принципу равенства, совместное развитие области ИКТ, разработка рекомендаций, обмен знаниями, опытом и инновационными решениями» — сообщил Даулет Бекманов, заместитель председателя правления АО «Национальные информационные технологии».

В рамках меморандума стороны договорились осуществлять сотрудничество по следующим направлениям:

— организация и проведение совместных деловых мероприятий в области ИКТ;

— осуществление совместной деятельности по проведению консультаций и обменом опытом в части создания и развития совместных проектов;

— создание, внедрение, сопровождение и развитие информационных систем электронного правительства;

— проведение интеграции между информационными системами государственных органов;

— обмен опытом по продвижению информационно-коммуникационных услуг государственным органам;

— обмен информацией и опытом в области построения бизнес-процессов управления ИТ-сервисами;

— другие взаимосогласованные направления сотрудничества.

Принимающей стороне были презентованы инвестиционные проекты АО «НИТ», такие как ЕИС Техосмотр, eSapa, eNotary, которые вызвали интерес представителей «Национального центра электронных услуг». Более того, в рамках развития партнерских отношений, планируется создание трансграничного подтверждения/подписания документов между сторонами.

В АО НИТ отметили, что подписание меморандума упростит процесс ввоза, оформления и подписания необходимых документов в режиме онлайн для граждан обеих стран.