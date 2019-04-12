Прямой эфир: SOC Day 2019

Прямая трансляция с конференции о построении Security Operation Center нового поколения — SOC Day 2019 в Нур-Султане.

Сегодня в Нур-Султане проходит конференция SOC Day 2019, где обсуждаются вопросы построения Security Operation Center нового поколения, а также прогнозирование и эффективное реагирование на угрозы безопасности.

Если вы по каким-либо причинам не смогли присутствовать на конференции лично, присоединяйтесь к онлайн-трансляции: