В КазНУ им. аль-Фараби открылась ИТ-академия Microsoft

Она позволит студентам получить практические навыки по работе с технологиями и продуктами.

Сегодня в КазНУ им. аль-Фараби состоялось торжественное открытие ИТ-академии Microsoft. В церемонии открытия приняли участие генеральный менеджер Microsoft по странам региона Центральной и Восточной Европы Анке ден Ауден и первый проректор КазНУ им. аль-Фараби д. х. н., профессор Буркитбаев Мухамбеткали Мырзабаевич.

ИТ-академия Microsoft — это учебная площадка обучения технологиям Microsoft, которая предназначена для обучения студентов и преподавателей. С открытием академии учебные курсы специальностей факультета информационных технологий и механико-математического факультета будут пересмотрены с целью дать студентам серьезные практические навыки по работе с технологиями и продуктами Microsoft, а также дальнейшего прохождения сертификации.

Преподавателям ИТ-академия позволит получать доступ к разнообразным online-курсам о технологиях Microsoft, включать актуальную информацию в учебные курсы, а студенты смогут проходить сертификацию. Курсы разработаны по нескольким направлениям: компьютерные науки, ИТ-инфраструктура, обработка и анализ данных, производительность.

«Нам приятно, что в стенах учебно-научного комплекса старейшего казахстанского университета начала работу передовая ИТ-академия мирового лидера в области цифровых технологий. Участие в программе ИТ-академия поможет университету быть признанным в качестве поставщика высококачественного образования по новейшим технологиям Microsoft для профессионалов отрасли, будущих студентов и других заинтересованных сторон в академической экосистеме», — сказал Мухамбеткали Буркитбаев.

На встрече со студентами и преподавателями КазНУ им. аль-Фараби Анке ден Ауден подняла также вопрос вовлечения женщин в STEM и развития будущих навыков в 21 веке.

«Мы живем во времена, когда компьютеризация нужна всем. Растущая роль компьютерного образования в каждой дисциплине, от инженерии до искусства, очевидна. И важно привлечь как можно больше женщин к информатике и технике. Мощный способ вызвать у девочек повышенный интерес к STEM и знаниям в области компьютерных наук — помочь им понять, как с помощью этих знаний они могут создать новую перспективу инноваций и, таким образом, представить более разнообразные решения и продукты для использования в мире».