Электронные рецепты планируют внедрить в единую систему здравоохранения

На республиканском уровне разрабатывается пилотный проект по интегрированию аптек в единую программу.

Как рассказал и. о. заместителя руководителя управления здравоохранения Ерлан Ержанов, уже сейчас пациенту при посещении врача необходимо лишь удостоверение личности. Амбулаторная карта оцифрована, и все ее данные переведены в электронный паспорт здоровья. Гражданин имеет к нему доступ при наличии ЭЦП через личный кабинет в системе eGov. Медицинские данные 767 тысяч жителей Павлодарской области внесены в электронные паспорта здоровья, передает «Караван».

По словам Ерлана Ержанова, после включения аптек в программу цифровизации гражданин, получивший от врача рецепт на лекарства, сможет по предъявлению удостоверения получить, в том числе и бесплатно, все необходимые лекарства. Данные удостоверения личности фармацевт введет в компьютер и получит выписанный на пациента рецепт в электронном формате.

По данным управления здравоохранения, в данное время благодаря цифровизации исключена вероятность потери амбулаторных карт, экономия за счет уменьшения количества работников регистратуры составила более 48 миллионов тенге, в электронный формат переведено 236 форм медицинских документов. Участковым врачам выданы планшеты, что позволяет внести данные о состоянии здоровья пациентов в режиме реального времени.