Софт, автоматизация и e-commerce в топе среди стартапов РК

На них приходится 45% от всех технологических стартап-проектов страны.

На конец февраля текущего года количество малых активных предприятий в РК составило 156,4 тыс., увеличившись за год на 13%. При этом количество новых малых компаний увеличилось всего на 6,4%, с 42,8 тыс. до 45,5 тыс. Больше всего новых малых компаний открывается в Алматы (15,1 тыс.), за год их количество увеличилось на 19,3%. Нур-Султан и Алматинская область сконцентрировали 8,4 тыс. и 3,2 тыс. новых малых предприятий, сообщает Ranking.kz.

Рынок стартапов в РК набирает обороты и становится более привлекательным для отечественных предпринимателей. В международном рейтинге Doing Business 2019, оценивающем легкость ведения бизнеса, Казахстан находится на 28 месте, поднявшись с 36. По этому рейтингу наша страна обошла своих партнеров по ЕАЭС. По показателю «Создание предприятий», отражающему общее количество процедур, которые необходимо пройти предпринимателям для регистрации, а также их стоимость и сроки проведения, от подачи документов и до начала деятельности, Казахстан поднялся с 41 до 36 места.

Директор корпоративного акселератора GenerationS от РВК Екатерина Петрова, по сообщению портала Kursiv.kz, выделяет несколько наиболее перспективных направлений в стартап-сфере. Первое направление — все, что связано с технологиями безопасности передачи данных и их верификации, например, проверка подлинности документов и биометрическая защита. Финтех также остается перспективным сегментом. По оценкам PwC, объем инвестиций в инновации в этой сфере в ближайшие 3-5 лет вырастет до 150 млрд долларов. Еще один заметный тренд — растущий спрос на технологии в области медицины и поддержания здоровья.

Для развития технологического бизнеса в РК действует технопарк IT-стартапов Astana Hub. Основные направления среди технологических стартап-проектов в РК — мобильные приложения, доля которых составляет 18,5% от общего количества проектов, а также цифровая автоматизация (13,5%), электронная коммерция (12,8%), цифровые платформы (11,5%) и онлайн-образование (7%).

Непосредственно в сфере информации и связи общее количество малых активных предприятий на конец февраля составило по РК 4,17 тыс., годовой рост — 17,7%. Количество новых малых компаний в сфере информации и связи выросло за год на 4,3%, с 1,36 тыс. до 1,42 тыс.