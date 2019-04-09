В Казахстане запустят третью ветроэлектростанцию

Стоимость проекта, основанного на датской технологии, составляет порядка двух миллиардов тенге.

В Акмолинской области этим летом запустят третью по счету ветроэлектростанцию. Ее строительство началось еще прошлой осенью. Она расположена в поселке Красный Яр близ Кокшетау. Там установлено пять генераторов, мощность каждого из которых достигает 750 киловатт энергии. Общий объем составит 3,75 мегаватт в час. Стоимость проекта, основанного на датской технологии, — около двух миллиардов тенге, передает Kazakh-tv.kz.

«Сами ветроустановки были сделаны по технологиям, представленным на ЭКСПО-2017. Выработанная электроэнергия будет распределяться по точкам Акмолинской области, города Кокшетау и ближайших районов», — пояснил Андрей Подгурский, руководитель отдела предпринимательства г. Кокшетау.

Сегодня Казахстан заинтересован в развитии энергоэффективных и энергосберегающих проектов. Напомним, в следующем году в стране долю ВИЭ в общем объеме производства электроэнергии планируют довести до 3%. А уже к 2050 — до 50%.