Электронное билетирование в Бишкеке будут внедрять швейцарцы

Контракт с компанией, которая выиграла тенедер, заключат до начала мая.

Реализацией проекта «Электронное билетирование» в общественном транспорте Бишкека будет заниматься швейцарская компания BPC AG. Компания победила в тендере, который проходил в два этапа. Оценочная цена тендерной заявки BPC AG составила 24 миллиона 120 тысяч сомов. В тендере также принимали участие китайские и российские компании. Швейцарская компания предложила наименьшую цену для реализации проекта и соответствовала требованиям по квалификации, передает Sputnik.

Швейцарская компания BPC AG предложила низкую цену транзакции (0,49 сома), бесплатные карты для льготных категорий населения, широкое распространение и пополнение карт за счет использования банковских карт через банки-партнеры Кыргызстана, низкую стоимость валидаторов.

По сведениям мэрии, у компании уже есть опыт внедрения электронных билетов в других странах. По истечении срока контракта система перейдет на баланс муниципалитета.