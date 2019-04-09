Виртуальные кассовые машины хотят внедрить в Кыргызстане

Экспериментальный проект будет работать в течение лета, если правительство примет соответствующее постановление.

В Кыргызстане планируют внедрить пилотный проект применения виртуальных контрольных-кассовых машин (ККМ), которые будут передавать информацию в режиме реального времени. Проект постановления правительства вынесен на общественное обсуждение Министерством экономики. Если он будет принят, то начнет работать в стране в пилотном режиме с 1 июня по 31 августа, передает Sputnik.

Таким способом власти хотят узнать, насколько эффективно для налоговиков узнавать информацию в режиме-онлайн, определять расчеты реальной нагрузки финансовых расходов для налогоплательщиков и проверять возможность использования оборудования для передачи информации в информационную систему налогового органа. В ведомстве отмечают, что 13 апреля 2018 года в налоговый кодекс внесли изменение по виртуальным ККМ, которое предусматривает использование смартфонов или компьютеров наряду с аппаратным ККМ после установки нужного программного обеспечения. При этом в минэкономики признают, что все издержки по переходу на новые кассовые аппараты, которые удовлетворяют требованиям налоговых органов, несут предприниматели.

Минимальная стоимость ККМ, способной передавать данные в онлайн-режиме, составляет порядка 10 тысяч сомов. При этом виртуальные ККМ будут предоставляться бесплатно на момент работы пилотного проекта.