Huawei показала новую линейку смартфонов P30 в Алматы

Они олицетворяют собой прорыв в области мобильной фотографии.

4 апреля в Алматы прошла презентация новинок Huawei P30, в которую вошли три модели смартфонов — Huawei P30 Pro, Huawei P30 и Huawei P30 lite. Модели P30 и P30 Pro стали новыми флагманскими камерофонами, которые оснащены инновационным спектральным сенсором Huawei, объективами с суперзумом, новой ToF-камерой (Time of Flight) и технологиями стабилизации изображений OIS и AIS.

Huawei P30 Pro оснащен новой системой камер Leica с четырьмя объективами, включая 40 Мп основную камеру со спектральным сенсором Huawei, 20 Мп ультраширокоугольный объектив, 8 Мп телефото-объектив, а также ToF-камеру. Помимо этого смартфоны оснащены 32 Мп фронтальной камерой для селфи-съемки.

1/1.7-дюймовый спектральный сенсор Huawei регистрирует свет абсолютно новым способом. Цветовой фильтр RYYB сенсора отличается от традиционного фильтра RGGB тем, что в нем зеленые пиксели заменены на желтые, что позволило расширить диапазон ISO вверх до значений 204 800 и 409 600 для Huawei P30 и Huawei P30 Pro соответственно. Благодаря этому фундаментальному изменению в технологии сенсора в сочетании сосветосильными объективами камер (f/1.6) и системой стабилизации Huawei AIS+OIS Huawei P30 Pro предлагает новые возможности для мобильной фотографии и видеографии в широком диапазоне сценариев съемки и условиях освещения.

ToF-камера флагмана определяет глубину резкости и позволяет разделить изображение на отдельные элементы. Точное измерение дистанции до объекта позволяет смоделировать несколько уровней эффекта «боке» — от полностью четкого заднего плана до кремового «боке» в стиле Leica, позволяющего выделить объект в любом сюжете. А функция Huawei AIHDR+ позволяет фронтальной и основным камерам объединять серию снимков в один финальный с необходимой экспозицией, без пересветов и глубоких теней.

Устройства серии Huawei P30 позволяют одновременно использовать две основные камеры для записи разных вариантов видео с помощью технологии Huawei Dual-View. В этом режиме можно одновременно снимать общие планы ультраширокоугольной камерой и крупные планы — телеобъективом.

Ричард Ю, Президент Huawei Consumer BG в ходе мировой премьеры смартфонов в Париже, отметил, что смартфоны серии Huawei P30 олицетворяют собой настоящий прорыв в области мобильной фотографии, который стал результатом долгого процесса совершенствования технологий мобильных камер: «Такие инновации, как спектральный сенсор и объективы с суперзумом позволили нам серьезно продвинуться не только в фотографии, но и в записи видео. Серия Huawei P30 устанавливает свои правила для нескольких новых поколений смартфонов».

Серия P30 обладает высокой производительностью и энергоэффективностью благодаря применению процессора Huawei Kirin 980. Он изготовлен по 7-нм технологии, и с помощью двойного нейромодуля поддерживает быстрое распознавание изображений. Новинки работают под управлением ОС EMUI 9.1, которая теперь использует специальную расширяемую файловую систему (EROFS), значительно повышающую скорость считывания данных с накопителя. Новая ОС также использует технологию Huawei Share One Hop для быстрого обмена данными между смартфонами и ПК.

Huawei P30 с диагональю экрана 6,1 дюйма и 6,47-дюймовый Huawei P30 Pro будут доступны в Казахстане в двух вариантах расцветки — светло-голубой (Breathing Crystal) и северное сияние (Aurora). Корпус смартфонов имеет 9-слойное нанооптическое покрытие. Экран с разрешением FHD+ (2340×1080 точек) имеет монолитную поверхность с небольшим скруглением (Dewdrop), максимальное покрытие площади корпуса и симметричный дизайн. Под стекло встроен дактилоскопический сенсор. Huawei P30 Pro также использует технологию Huawei Acoustic Display (акустический дисплей) со встроенным под экран динамиком.

Младшая модель, Huawei P30 lite работает на 12-нм процессоре Kirin 710 и имеет безрамочный LTPS-экран с диагональю 6,1 дюйма с разрешением FHD+ (2312×1080 точек). На борту гаджета — 4 Гб оперативной памяти и 128 Гб флеш-памяти, есть поддержка карт microSD до 512 Гб и аккумулятор емкостью 3340 мАч. Как и старшие модели, P30 lite работает под управлением системы EMUI 9.0.1 на основе Android 9.0.

Huawei P30 lite имеет тройную основную камеру с ультраширокоугольным объективом и фронтальную камеру высокого разрешения с технологиями искусственного интеллекта. Система основной тройной камеры включает в себя: основной модуль 24 Мп (диафрагма f/1.8), широкоугольный модуль 8 Мп (угол обзора 120°, f/1.8) и модуль 2 Мп для создания эффекта «боке». При съемке основной камерой алгоритмы искусственного интеллекта распознают до 22 категорий сценариев и автоматически подбирают оптимальные настройки цветопередачи, яркости и контрастности. При съемке применяется фазовая (PDAF) и контрастная (CDAF) автофокусировка. Для съемки автопортретов смартфон оснащен фронтальной камерой 32 Мп с диафрагмой f/2.0. При съемке на фронтальную камеру искусственный интеллект распознает до 8 категорий сценариев, а также автоматически определяет контуры лица и обрабатывает фото.

Смартфоны новой линейки Huawei P30 будут доступны в продаже в Казахстане с середины апреля по следующим рекомендованным ценам: Huawei P30 Pro 8 Гб RAM + 256 Гб ROM — 399 990 тг; Huawei P30 6 Гб RAM + 128 Гб ROM — 299 990 тг; Huawei P30 Lite 4 Гб RAM + 128 Гб ROM — 149 990 тг.