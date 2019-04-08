Amazon запустит более 3000 спутников для раздачи интернета по всему миру

Проект, получивший название Project Kuiper, предусматривает сотрудничество с другими компаниями, которые разделяют видение Amazon.

Технологический гигант Amazon создаст на низкой околоземной орбите группировку из 3236 спутников, чтобы обеспечить интернетом десятки миллионов людей, еще не получивших к нему доступ. Компания подала три заявки в Международный союз электросвязи (МСЭ), отвечающий за использование спутниковых орбит, передает «Ведомости».

Представитель Amazon подтвердил планы компании запустить более 3000 аппаратов для раздачи широкополосного интернета. Проект, получивший название Project Kuiper, предусматривает сотрудничество с другими компаниями, которые разделяют видение Amazon. Отмечается, что создание, запуск и эксплуатация спутников может потребовать миллиарды долларов.

Компании, созданной Джеффом Безосом, придется конкурировать за пользователей с другими техногигантами, которые уже запустили первые спутники для раздачи широкополосного интернета. Ранее запуск двух испытательных спутников провела SpaceX Илона Маска. Они должны войти в сеть из почти 12 000 аппаратов, получившую название Starlink. В феврале другой подобный проект — OneWeb — также запустил первые шесть спутников, которые войдут в группировку из почти 650 аппаратов.