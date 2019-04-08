Сотрудницу ЦОНа ждет ограничение свободы за распространение личных данных казахстанцев

В ходе судебного процесса девушка рассказала, что делала справки по просьбе знакомого.

Полтора года ограничения свободы получила сотрудница ЦОНа, которая выдавала справки посторонним людям. Девушка передала данные алматинки в оценочную компанию и один из банков второго уровня. При этом сама хозяйка документов об этом ничего не знала. В итоге сотрудница ЦОНа лишилась работы и возможности покидать страну, переезжать и посещать увеселительные заведения, передает Caravan.kz.

Алматинский центр обслуживания населения оказался втянут в неприятную историю больше года назад, после того, как пострадавшая проверила личный кабинет на портале электронного правительства. В истории проведенных операций девушка обнаружила справки, которые не получала. Когда о случившемся узнали, жалобы на утечку личной информации посыпались от казахстанцев со всей страны.

В ходе судебного процесса девушка рассказала, что делала справки по просьбе знакомого. Свою вину она признала. А вот сам мужчина и двое его приятелей, которые получали документы с личными данными, все отрицают. Они проходили по делу как свидетели, но теперь могут понести реальное наказание. Рассматривается вопрос о возбуждении нового уголовного дела.