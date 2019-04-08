Систему сбора данных казахстанцев создаст минфин

Это делается в рамках проекта по всеобщему декларированию.

В Казахстане разрабатывают онлайн-систему для всеобщего декларирования. Об этом сообщили в Министерстве финансов РК, передает Tengrinews.kz.

«В соответствии с техническими требованиями новая ИС предусматривает одновременное подключение до 1 млн пользователей с временем отклика не более трех секунд, тогда как действующий сервис обработки налоговой отчетности допускает одновременную работу только 13 тыс. пользователей», — сообщили в минфине.

В 2018 году минфин получил от уполномоченных органов 19,6 млн сведений. Среди них 26,1% содержали ошибки.

«Из 5 млн недостоверных сведений исправлено 99% ошибок. В остатке только те сведения, для исправления которых необходимо участие физического лица. Для завершения актуализации баз данных создана межведомственная рабочая группа по актуализации баз данных уполномоченных органов и выработке предложений по внесению изменений и дополнений в законодательство, в том числе — предложений по доработке ведомственных ИС», — отметили в ведомстве.

В минфине подчеркнули, что полученные о налогоплательщиках сведения составляют налоговую тайну. За их разглашение предусмотрена ответственность в соответствии с законами РК.