Назначены вице-министры цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК

Новые назначения произошли 6 апреля.

Постановлением правительства РК Нургужин Марат Рахмалиевич, Туяков Дарын Шылбынович, Оразбек Асхат Елубайулы и Оспанов Аблайхан Есенович назначены на должности вице-министров цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности и освобождены от ранее занимаемых должностей.

Марат Нургужин родился 30 июня 1957 года. Окончил Московское высшее техническое училище им. Н. Баумана. В разные годы работал в Карагандинском политехническом институте, Карагандинском государственном техническом университете, Министерстве образования и науки, АО «Национальный научно-технологический холдинг „Самгау“», АО «Национальная компания „Қазақстан ҒарышСапары“». В 2016–2019 гг. являлся вице-министром оборонной и аэрокосмической промышленности.

Дарын Туяков родился 25 мая 1969 года. Окончил Ленинградское высшее военно-политическое училище противовоздушной обороны им. Ю. Андропова, Казахский государственный национальный университет им. Аль-Фараби, Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ и Международную академию бизнеса. Работал заместителем командира отдельной радиолокационной роты Радиотехнических войск противовоздушной обороны, ведущим консультантом Министерства юстиции РК. С 2002 по 2018 гг. работал на различных должностях в АО «Казахтелеком». В 2018–2019 гг. занимал должность вице-министра информации и коммуникаций.

Асхат Оразбек родился 13 апреля 1976 года. Окончил Карагандинский государственный университет им. Е. Букетова. Трудовую деятельность начал в 1995 году инженером лаборатории Института прикладной математики Министерства образования и науки РК. В разные годы работал заведующим сектора отдела по защите государственных секретов и информатизации Администрации Президента РК, занимал руководящие должности в АО «Национальные информационные технологии», «Национальный инфокоммуникационный холдинг „Зерде“», АО «КазТрансОйл», АО «Транстелеком». С февраля 2017 года был вице-президентом Ассоциации развития блокчейн и криптотехнологий в РК.

Аблайхан Оспанов родился 16 июня 1986 года. Окончил Евразийский национальный университет им. Л. Гумилева, Кокшетауский государственный университет им. Ш. Уалиханова. В разные годы работал в республиканском штабе молодежных трудовых отрядов «Жасыл Ел», АО «Национальные информационные технологии», Министерствах внутренних дел, связи и информации, транспорта и коммуникаций, по инвестициям и развитию, Агентстве РК по связи и информации, приемной центрального аппарата партии «Нұр Отан», АО «Центр развития города Алматы». В 2017–2019 гг. был председателем правления НАО «Государственная корпорация „Правительство для граждан“».