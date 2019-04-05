До конца года Казахстан полностью перейдет на электронный формат оказания медуслуг

Экономия средств от цифровизации ожидается около дного миллиарда тенге.

До конца 2019 года Казахстан полностью перейдет на электронный формат оказания медицинских услуг и ожидает экономию средств от цифровизации около 1 млрд тенге. Об этом говорилось на заседании межведомственной комиссии по внедрению обязательного социального медицинского страхования, прошедшего под председательством вице-министра здравоохранения Олжаса Абишева, передает Kazpravda.kz.

«В части планируемой цифровой трансформации Фонда медстрахования, было отмечено, что до конца 2019 года предусмотрено осуществить переход на электронный формат договоров с поставщиками медуслуг для минимизации человеческого фактора. Экономия средств от цифровизации ожидается около 1 миллиарда тенге», — сказал Абишев.

В категории государственных услуг процедура прикрепления к поликлинике будет полностью автоматизирована, что делает необязательным физическое присутствие человека в организации первичной медицинской помощи.

«Также в результате перехода на электронный формат планируется сокращение времени оказания госуслуги по предоставлению информации о статусе участника в системе ОСМС и детальной выписки об отчислениях и взносах в Фонд медстрахования через портал eGov», — добавил вице-министр.

Ранее сообщалось, что жители Нур-Султана смогут оставлять отзывы о врачах и клиниках через мобильное приложение.