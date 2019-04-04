Thales завершила сделку по приобретению Gemalto

Сумма сделки составила 4,8 млрд евро.

Французская Thales Group, производитель информационных систем для авиакосмической, военной и морской отраслей, объявила о завершении сделки по приобретению голландской Gemalto за 4,8 млрд евро. Это приобретение позволит Thales стать мировым лидером в области цифровой идентификации и безопасности со штатом в 80 тыс. человек, из которых 15 тыс. — сотрудники Gemalto, передает Iot.ru.

«С Gemalto, мировым лидером в области цифровой идентификации и защиты данных, Thales приобрела набор весьма взаимодополняющих технологий и компетенций для применения на всех наших пяти вертикальных рынках, которые теперь переопределяются как аэрокосмический, космический, наземный транспорт, цифровая идентификация и безопасность, а также защита и безопасность», — прокомментировал событие председатель правления и генеральный директор Thales Патрис Кейн.

Как сообщалось ранее, бренд Gemalto будет сохранен. Компания стала одним из семи подразделений Thales.