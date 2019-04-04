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Прямой эфир: PROFIT Retail Day 2019

Прямая трансляция с конференции по технологиям для ведения торговли — PROFIT Retail Day 2019 в Алматы.

4 апреля 2019 08:40, Profit.kz
Рубрики: Бизнес, Интернет, Железо, Софт, Общество

Сегодня в Алматы проходит ежегодная конференция PROFIT Retail Day, где мы традиционно обсуждаем умные технологии в сфере торговли. Владельцы, руководители и ИТ-директора розничного бизнеса имеют возможность из первых рук узнать о самых актуальных технологических трендах, обсудить с экспертами плюсы и минусы тех или иных решений, а также расспросить представителей мировых вендоров о наболевшем.

Если вы по каким-либо причинам не смогли присутствовать на конференции лично, присоединяйтесь к онлайн-трансляции: