МТС запускает платформу Интернета вещей промышленного класса

Новая платформа объединит IoT-решения для различных отраслей бизнеса.

МТС, российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, объявил о запуске новой платформы для реализации отраслевых IoT-решений и управления IoT-устройствами. Она объединяет все решения на базе Интернета вещей в одну систему управления. Платформа относится к промышленному классу и позволяет одновременно подключать миллионы умных устройств, датчиков и роботов.

Платформа вертикальных IoT-решений МТС позволяет управлять цифровым предприятием или элементами умного города, даже если они используют для подключения к интернету различные протоколы. Решение реализовано на платформе Nokia IMPACT IoT, установленной на сети МТС, и рассчитано на отрасли, которые модернизируют производство в рамках программ по цифровизации. В первую очередь это ЖКХ, энергетика, транспорт, сельское хозяйство, недвижимость, Умный город и промышленность. Пользователи платформы смогут одновременно вести мониторинг показателей расхода воды и света, работу производственных линий, систем кондиционирования и вентиляции, а также управлять офисным зданием, парковкой и видеонаблюдением.

Платформа поддерживает работу с 10 тысячами моделей различных устройств с помощью любого доступного способа соединения, включая 2G, 3G, 4G, WI-FI, Ethernet, а также энергоемкую технологию для интернета вещей NB-IoT. Платформа имеет открытый API, который позволяет интегрировать в нее любую систему предприятия.