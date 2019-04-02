Google закрыла провальную соцсеть Google+

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Работа социальной сети Google+, принадлежащей поисковому гиганту, остановлена ​​сегодня. Платформа была запущена в 2011 году и должна была составить конкуренцию Facebook и Twitter. Это была четвертая попытка Google создать собственную социальную сеть. Но платформа так и не смогла привлечь пользователей. Google признала, что лишь немногие пользователи действительно взаимодействовали с платформой. Так, порядка 90% пользовательских сессий Google+ занимают менее пяти секунд.

Компания решила закрыть соцсеть после обнаружения взлома данных в 2018 году. Ошибки в программном обеспечении привели к тому, что сторонние разработчики получили доступ к частной информации до 52 миллионов пользователей.