В Шанхае запустили первую сеть 5G в масштабе целого района

В районе Хункоу установлено уже 228 базовых станций мобильной связи 5G.

В Шанхае завершена и запущена первая сеть стандарта 5G в масштабе целой административно-территориальной единицы. К настоящему времени в шанхайском районе Хункоу установлено уже 228 базовых станций мобильной связи 5G, которые обеспечивают покрытие всей территории, предоставляя широкополосный доступ в интернет с гигабитной скоростью и доступ к сетям 5G. Таким образом, Хункоу стал первым районом Шанхая, имеющим «двойную гигабитную сеть», сообщает агентство «СИНЬХУА Новости».

Недавно на набережной Вайтань в районе Хункоу началось строительство «Глобального порта инноваций 5G», который объединит под одной крышей демонстрационные, инновационные, прикладные и научно-популярные ресурсы и будет способствовать дальнейшему технологическому развитию и трансформации отрасли.

С ноября прошлого года видеозвонки в сети 5G связали между собой четыре крупнейших города региона: Шанхай, Сучжоу, Ханчжоу и Хэфэй, а в феврале текущего года на станции Хункоуцяо в Шанхае было начато строительство «5G-вокзала». Кроме того, на днях в Шанхае был пущен в эксплуатацию первый проект «5G-кампуса».

Заместитель руководителя Шанхайского городского комитета экономики и информатизации Чжан Цзяньмин заявил, что в течение этого года в городе будет построено свыше 10 тыс базовых станций стандарта 5G, а к 2021 году их общее число превысит 30 тыс, что обеспечит сплошное покрытие сетями 5G и даст широкий выбор прикладных решений для промышленности, «умного» автотранспорта, здравоохранения, муниципального управления и других областей. Таким образом, Шанхай станет «колыбелью» использования и развития технологии 5G.