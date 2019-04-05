Платежные системы «Мир» и UzCard подписали договор о сотрудничестве

Он предусматривает организацию приема карт «Мир» в инфраструктуре банков-участников платежной системы UzCard до конца 2019 года.

28 марта в рамках Международного финансово-экономического форума государств-участников СНГ, который прошел в Ташкенте, было подписано соглашение о сотрудничестве между платежными системами «Мир» и UzCard. Подписи под документом поставили генеральный директор АО «НСПК» (оператор платежной системы «Мир») Владимир Комлев и директор Национальной платежной системы «UzCard» Ахрор Махмудов, передает Plusworld.ru.

Договор предусматривает организацию приема карт «Мир» в инфраструктуре банков-участников платежной системы UzCard до конца 2019 года. Планируется, что продолжением взаимодействия двух платежных систем станет также обеспечение приема карт UzCard в инфраструктуре российских банков-участников платежной системы «Мир». Кроме того, сотрудничество платежных систем двух стран даст UzCard возможность использовать технологии ПС «Мир», в том числе — выпускать свои карты с платежным приложением «Мир».