Две трети безналичных транзакций по платежным картам в Казахстане совершается в интернете

За год рост объема безналичных платежей оставил более 92%.

В феврале объем интернет-платежей составил 388,1 млрд тг, что на 20,5% больше, чем в январе, и сразу в 2,4 раза больше, чем годом ранее. Для сравнения: общий объем безналичных платежей, совершенных по картам, вырос на 0,9% за месяц и на 92,8% — за год. Таким образом, доля платежей через web-ресурсы от всего объема безнала составила уже 62,9%, против 49,4% годом ранее, передает Ranking.kz.

Количество транзакций при совершении интернет-платежей достигло 26,8 миллиона — на 92,1% больше, чем в январе, и сразу в 2,3 раза больше, чем годом ранее. Это уже 44,4% от всех безналичных транзакций, совершенных по банковским картам.

В целом безналичные платежи составили к весне уже 36,7% от всего оборота по платежным картам в деньгах и 72,3% — от количества всех совершенных по картам транзакций. Соответственно, именно интернет-покупки и прочие интернет-платежи — основа и ключевой драйвер развития «пластиковой» активности в Казахстане.

Банки не остались в стороне и также активно включились в развитие интернет-торговли. Онлайн-магазины, где можно приобрести самые различные товары, предлагают сегодня 3 БВУ — ForteBank, Народный Банк (на платформе поглощенного им Qazkom) и Kaspi Bank.