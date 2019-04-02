Безлимитный «Kүнделік»

Beeline Казахстан и МОН РК подписали меморандум о сотрудничестве.

Документ предусматривает сотрудничество в сфере образовательных проектов, области индустриально-инновационного развития, цифровизации, технологических решений, специальных тарифных предложений для образовательных систем и проведения совместных информационных и других мероприятий. Одна из инициатив — электронный дневник «Kүнделік» стал безлимитным для абонентов Beeline. При пользовании ресурсом расход трафика не учитывается.

Срок действия меморандума составляет три года, с правом продления. Ранее Beeline уже запустил тарифный план «КЛАССный» для учителей, став первым в Казахстане мобильным оператором с подобным предложением. Стороны уверены, что подписанный документ позволит значительно расширить сферы сотрудничества.

«Beeline давно и успешно развивает образовательные проекты. Например, мы запустили проект „Безопасный интернет“, который рассказывает детям младшего школьного возраста о том, как противостоять угрозам сети. Совместно с университетом Нархоз реализован курс по специальности „Интернет вещей“. Закономерным результатом нашей деятельности в этом направлении стало подписание меморандума, который призван закрепить наше сотрудничество с органами образования и позволить Beeline реализовать свои передовые технологические решения в сфере предоставления знаний», — отметил Рауан Кабдрахимов, коммерческий директор по развитию корпоративного бизнеса Beeline Казахстан.