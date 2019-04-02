Порталы Открытого правительства оптимизировали для слабовидящих

Все изменения соответствуют международным стандартом WCAG 2.0.

АО «Национальные информационные технологии» сообщает о реализации версий порталов Открытого правительства для слабовидящих, что соответствует международным стандартом WCAG 2.0. Главная особенность новшества — правильно выбранная цветовая гамма. Для пользователей с проблемами со зрением цвета сайта не контрастные, вся цветовая гамма максимально монотонная.

Согласно стандарту, порталы для слабовидящих соответствует следующим принципам:

— Воспринимаемость — информация и элементы интерфейса порталов доступны для восприятия пользователей. Размер шрифта может быть увеличен в 3 раза. Есть возможность выбора цвета текста и фона по черно-белому или же наоборот по бело-черному. Внедрена возможность выбора трех видов интервала между буквами и двух видов стилей шрифта.

— Управляемость — все элементы пользовательского интерфейса и навигации доступны для управления, то есть весь основной функционал обычных версий порталов идентично адаптирован для людей с ограниченными возможностями на версии для слабовидящих.

— Понятность — контент и интерфейс порталов в целом понятны пользователю, в версиях для слабовидящих не используются flash-анимации и видео-ролики, также есть возможность включения/выключения изображений.

— Надежность — один контент, совместимый с различными платформами и браузерами. То есть, пользователи могут использовать функционал порталов в полном объеме в специальной версии на различных браузерах и платформах.

Основной целью Открытого правительства является создание прозрачного подотчетного государства, расширение прав и возможностей граждан в управлении государством, усиление борьбы с коррупцией, а также использование новых технологий для повышения эффективности государственного управления.