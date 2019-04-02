Кселл и KazTechInnovations намерены развивать IoT совместно

Компании планируют создать экосистему партнеров и поставщиков IoT-решений с фокусом на казахстанское содержание.

Кселл и KazTechInnovations подписали меморандум о сотрудничестве в области IoT. Меморандум определяет сотрудничество по потенциальным проектам в сфере Интернета вещей. В частности, компании намерены реализовывать экспериментальные проверки концепций по таким направлениям, как сельское хозяйство, технологии геопозиционирования и трекинга, ЖКХ и окружающая среда.

«Мы выбрали путь, где наша основная цель — это решения для бизнеса на стыке телекоммуникаций и IT. Инновации в области IoT являются ключевым направлением, в котором мы планируем достигать синергии с нашим основным акционером АО „Казахтелеком“, а также взаимодействовать с другими важными ключевыми партнерами на рынке. Мы понимаем, что совместные усилия помогут нам быть еще более эффективными в нашем бизнесе. И сегодня мы рады перейти на новый уровень сотрудничества с KazTechInnovations, подписав меморандум о намерении развивать совместные проекты в направлении Интернета вещей. Мы уверены, что это сотрудничество сможет принести пользу как нашим компаниям, так и клиентам, а главное — экономике страны», — прокомментировал Вадим Лю, директор по развитию бизнес-рынка АО «Кселл».

KazTechInnovations — это инновационная научно-производственная компания, которая специализируется на разработке и производстве высокотехнологичной радиоэлектронной аппаратуры. Завод компании работает в режиме производства полного цикла и имеет собственное конструкторское бюро. Его мощности могут быть использованы для производства IoT-устройств. По словам Таиржана Балбаева, генерального директора KazTechInnovations, обе компании придерживаются одинаковых взглядов на развитие отрасли IoT.

«Надеемся, что наши совместные усилия приведут к разработке и внедрению отечественных стандартов Интернета вещей, а также будут способствовать развитию направлений по сбору и обработке данных в области экологической безопасности и сельского хозяйства», — отметил Таиржан Балбаев.

Меморандум предусматривает активную работу по развитию технологически сложных проектов в области IoT, направленных на массовое применение. Совместно компании будут создавать экосистему партнеров и поставщиков IoT-решений с фокусом на казахстанское содержание, осуществлять проверку гипотез и новых технологических решений для того, чтобы помогать Казахстану в цифровой трансформации.