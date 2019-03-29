Мобильный троян Gustuff угрожает клиентам банков, криптосервисам и маркетплейсам

Это представитель нового поколения вредоносных программ с полностью автоматизированными функциями.

Компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении киберугроз, зафиксировала активность мобильного Android-трояна Gustuff. Среди его целей — клиенты международных банков, пользователи мобильных криптокошельков, а также крупных e‑commerce ресурсов.

Gustuff — представитель нового поколения вредоносных программ с полностью автоматизированными функциями, нацеленными, в том числе, на вывод фиатных денег и криптовалюты со счетов пользователей. Троян использует Accessibility Service — сервис для людей с ограниченными возможностями. После загрузки на телефон жертвы Gustuff, используя Accessibility Service, получает возможность взаимодействовать с элементами окон других приложений (банковских, криптовалютных, а также приложений для онлайн-шоппинга, обмена сообщениями и др.), выполняя необходимые для злоумышленников действия. По команде сервера троян может нажимать на кнопки и изменять значения текстовых полей в банковских приложениях. Использование механизма Accessibility Service позволяет трояну обходить механизмы защиты, используемые банками для противодействия мобильным троянам прошлого поколения, а также изменения в политике безопасности, внедренные Google в новые версии ОС Android. Так, Gustuff «умеет» отключать защиту Google Protect: по заверениям автора, данная функция срабатывает в 70% случаев.

Анализ сэмпла Gustuff показал, что потенциально троян нацелен на клиентов, использующих мобильные приложения крупнейших банков, таких как Bank of America, Bank of Scotland, J.P.Morgan, Wells Fargo, Capital One, TD Bank, PNC Bank, а также на криптокошельки Bitcoin Wallet, BitPay, Cryptopay, Coinbase и др. На данный момент специалистам известно, что среди целей Gustuff’а пользователи 32 приложений для хранения криптовалют и клиенты более 100 банков, среди которых 27 — в США, 16 — в Польше, 10 — в Австралии, 9 — в Германии и 8 — Индии.

Изначально созданный, как классический банковский троян, в своей текущей версии Gustuff значительно расширил список потенциальных объектов для атаки. Помимо Android-приложений банков, финтех-компаний и криптосервисов, Gustuff нацелен на пользователей приложений маркетплейсов, онлайн-магазинов, платежных систем и мессенджеров. В частности, PayPal, Western Union, eBay, Walmart, Skype, WhatsApp, Gett Taxi, Revolut, и других. Для Gustuff характерен «классический» вектор проникновения на Android-смартфоны через СМС-рассылки со ссылками на APK. При заражении устройства трояном по команде сервера может произойти дальнейшее распространение Gustuff’а по базе контактов инфицированного телефона, либо по базе данных сервера. Функциональные возможности трояна рассчитаны на массовое заражение и максимальную капитализацию бизнеса своих операторов — в нем присутствует уникальная функция «автозалива» в легитимные мобильные банковские приложения и криптокошельки, что позволяет ускорить и масштабировать кражу денег.

Gustuff может демонстрировать фейковые PUSH-уведомления с иконками легитимных мобильных приложений. Пользователь кликает на PUSH-уведомление и видит загруженное с сервера фишинговое окно, куда сам вводит запрашиваемые данные банковской карты или криптокошелька. В другом сценарии работы Gustuff происходит открытие приложения, от имени которого демонстрировалось PUSH-уведомление. В этом случае вредоносная программа по команде сервера через Accessibility Service может заполнять поля формы банковского приложения для мошеннической транзакции.

Автором мобильного трояна является русскоязычный киберпреступник, при этом Gustuff «работает» исключительно на международных рынках. Впервые система киберразведки Group-IB обнаружила Gustuff на хакерских форумах в апреле 2018 года. По словам разработчика, скрывающегося под ником Bestoffer, Gustuf стал новой улучшенной версией вредоносной программы AndyBot, которая с ноября 2017 года атакует телефоны с ОС Android, для кражи денег используя фишинговые веб-формы, маскирующиеся под мобильные приложения известных международных банков и платежных систем. Gustuff — «серьезный продукт для людей со знаниями и опытом», рекламировал создатель свой троян. Цена аренды «Gustuff Bot» составляла 800 $ в месяц.