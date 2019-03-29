Яндекс.Деньги вводит мультивалютные счета и карты

Пока тестовый режим работает для ограниченного числа пользователей, но уже скоро мультивалютные счета станут доступны всем полностью идентифицированным пользователям сервиса.

Помимо рублей, пользователи сервиса теперь смогут хранить и расплачиваться 10 иностранными валютами: долларами США, евро, фунтами стерлингов, белорусскими рублями, тенге, иенами, юанями, швейцарскими франками, чешскими кронами и польскими злотыми. Чтобы оплатить с карты Яндекс.Денег покупку за границей, пользователю не придется переключаться на иностранную валюту — сервис сам поймет, какие деньги выбрать для расчета. Благодаря этому можно будет удобно и выгодно платить в разных странах с одной карты Яндекс.Денег, передает Plusworld.ru.

«Мы ожидаем, что мультивалютные карты будут популярны у самых разных пользователей. Люди, живущие или отдыхающие за границей, будут комфортно чувствовать себя в любой стране, экономя на конвертации валют и не теряя времени на переключение между счетами. Пользователи, которые стремятся сэкономить, смогут получать кэшбэк баллами за оплату покупок со счета любой из доступных на сервисе валют. В будущем фрилансеры смогут получать гонорары в валюте от иностранных заказчиков привычным способом — на электронные кошельки», — говорит Алла Савченко, директор по продуктам Яндекс.Денег.

Первое время новой возможностью сможет воспользоваться ограниченное число пользователей. Чтобы попасть в тестовую выборку, нужно подать заявку. В дальнейшем мультивалютные счета станут доступны всем полностью идентифицированным пользователям сервиса. Открыть счет в любой иностранной валюте можно бесплатно, а затем пополнить — с рублевого. Чтобы тратить деньги с валютных счетов, нужно подключить услугу «Мультивалютная карта». В этом случае все карты Яндекс.Денег в электронном кошельке станут мультивалютными. Кешбэк за оплату покупок валютой начисляется так же, как за платежи в рублях — до 5 баллов за каждые потраченные 100 рублей. Сервис подсчитывает кешбэк за валютные платежи по актуальному курсу на день покупки.

До того, как Яндекс.Деньги стали работать с иностранными валютами, пользователи платили за границей картами сервиса в рублях. В 2018 году 37% зарубежного оборота по картам приходилось на снятие наличных в банкоматах по всему миру, 17% — на оплату услуг, 16% — на платежи в магазинах, 15% — на оплату еды и напитков, 4% — на покупку одежды. В рублевом эквиваленте средняя сумма, которую пользователи снимали за раз в иностранных банкоматах с карт Яндекс.Денег, составила 8000 рублей. На различные услуги люди тратили за рубежом с карт сервиса 2600 рублей в среднем за раз, на покупки в магазинах — 1800 рублей, на еду и напитки — 650 рублей, на одежду — 3000 рублей.

Всего в Яндекс.Деньгах зарегистрировано 46 млн кошельков, выпущено около 800 тыс. пластиковых и 17 млн виртуальных карт платежной системы Mastercard. Пластиковые карты Яндекс.Денег можно использовать для онлайн- и офлайн-платежей, в том числе с помощью Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay и Garmin Pay, а также для снятия наличных как в России, так и за ее пределами. Идентифицированные пользователи могут снимать деньги без комиссии в любых банкоматах мира в пределах установленного сервисом лимита.