Мировой рынок умных заводов к 2024 году достигнет 244,8 млрд долларов

Рост рынка стимулируют промышленные роботы, Интернет вещей и интеллектуальные решения для автоматизации.

Объем мирового рынка умных заводов в 2019 году составит 153,7 млрд долларов, а в 2024 году достигнет 244,8 млрд долларов. По расчетам аналитиков MarketsandMarkets, в среднем в обозначенный период рынок будет расти на 9,76% в год. Факторы, стимулирующие рост рынка, включают в себя внедрение промышленных роботов, развитие Интернета вещей, растущий спрос на интеллектуальные решения для автоматизации и повышенный акцент на соблюдении нормативных требований, передает Iot.ru.

Ожидается, что рынок интеллектуальных заводов с использованием технологии MES в ближайшие шесть лет будет расти самыми высокими темпами. Это связано с увеличивающейся потребностью в централизации бизнес-данных на предприятиях и отслеживании операций с несколькими предприятиями с помощью анализа данных в реальном времени. Спрос на MES будет расти даже среди малых и средних предприятий, благодаря наличию экономически эффективных MES-решений для различных процессов и отдельных отраслей промышленности.

Дискретная индустрия станет свидетелем самого высокого роста рынка умных заводов между 2019 и 2024 годами. Внедрение интеллектуальных решений для предприятий в этой отрасли обеспечивает оптимальное управление цепочками поставок за счет интеграции различных производственных процессов и итогового снижения стоимости производства.

Основными игроками на рынке интеллектуальных заводов являются ABB (Швейцария), Emerson Electric (США), FANUC (Япония), General Electric (США), Honeywell International (США), Mitsubishi Electric (Япония), Robert Bosch (Германия), Rockwell Automation (США), Schneider Electric (Франция), Siemens (Германия) и Yokogawa Electric (Япония).