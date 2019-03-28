Казпочта выпустила еще одну карту для интернет-покупок

Мультивалютная карта Mastercard позволит своим держателям участвовать в бонусной программе.

Сегодня национальный почтовый оператор представил свою новую платежную карту для интернет-покупок. Она привязана к трем счетам в разной валюте и позволяет оплачивать товары в зарубежных магазинах без конвертации. Кроме того, без комиссии можно будет оплачивать различные счета (коммунальные услуги, налоги/платежи в бюджет, сотовая связь), а также получать бонусы за покупки в интернет-магазинах.

«Основная идея создания платежной карточки E-commerce Card заключается в развитии безналичных платежей путем создания собственной программы лояльности, в рамках которой клиенты получают бонусы при оплате услуг на корпоративном сайте Post.kz, а также при оплате товаров в интернете у партнеров Казпочты. Размер бонуса составляет 50 тенге за одну операцию. Начисление бонусов осуществляется на отдельный бонусный счет клиента. Возможность использования бонусов — платежи на Post.kz и в отделениях Казпочты», — отмечают в компании.

Также среди преимуществ карты — кэшбэк 1% от суммы любой безналичной покупки, совершенной в сети банков второго уровня, бесплатное снятие и пополнение карточного счета через терминалы Казпочты, бесплатный выпуск карты и доставка ее на дом, выпуск карточки с электронным ПИН кодом — EPIN.

Сотрудничество с платежной системой обеспечивает безопасность платежей за счет автоматического подключения технологии 3dSecure Code с одноразовым паролем для покупок онлайн, функцией бесконтактной оплаты, позволяющей совершать покупки в одно касание картой, а также предоставлением скидок и привилегий от партнеров Masterсard.

«Наше взаимодействие с Казпочтой началось несколько лет назад и обретает все более масштабный характер. Мы рады новому этапу наших отношений и высоко оцениваем потенциал выпуска карточки E-commerce. Сотрудничество в выпуске карт позволяет предложить безопасные, простые и удобные платежные инструменты», — отметила Нина Виллемс, глава Mastercard в Казахстане, Беларуси и Армении.