Следите за новостями

Цифра дня

На 265% вырос оборот по MFS у Beeline

В Казахстане начинает работу портал «Единого окна» по экспортно-импортным операциям

Участникам ВЭД теперь не нужно будет ходить по разным инстанциям для сбора тех или иных документов и разрешений.

28 марта 2019 10:00, Profit.kz
Рубрики: Бизнес, Интернет

27 марта в Казахстане начинает работу портал «Единого окна» по экспортно-импортным операциям. Об этом сообщил Комитет госдоходов. Вице-министр финансов РК Руслан Енсебаев отметил, что вопросы построения эффективной системы регулирования, контроля и координации внешнеэкономической деятельности (ВЭД), а также создание условий для безбарьерного выполнения экспортно-импортных операций напрямую влияют на повышение экономического роста и конкурентоспособности страны. Реализация принципа «единого окна» по экспортно-импортным операциям является одним из инструментов для решения этих вопросов, передает «Курсив».

Портал «Единого окна» по экспортно-импортным операциям

«Благодаря внедрению „Единого окна“ участникам ВЭД не нужно будет ходить по разным инстанциям для сбора тех или иных документов и разрешений. Будут упрощены и ускорены процессы прохождения таможенных процедур, сократятся временные и стоимостные издержки участников ВЭД. А исключение человеческого фактора при принятии решений позволит минимизировать коррупционные проявления, повысить прозрачность действий таможенных и других государственных органов», — говорится в сообщении. 

С помощью портала «Единого окна» участники ВЭД смогут предоставлять в стандартизированном виде через единый интерфейс информацию, необходимую для совершения экспортно-импортных операций. Вместе с тем, портал дает возможность получить предварительно информацию, необходимую для ввоза/вывоза товаров. Через «Единое окно» будет предоставлена возможность получения всех разрешительных документов для импортно-экспортных операций, отслеживание статуса исполнения, в том числе за счет интеграции с системами государственных органов.

В число базовых элементов портала входят:

— Получение электронных разрешительных документов и лицензий;
— Электронные услуги по получению статуса лица, осуществляющего деятельность в сфере таможенного дела;
— Электронное таможенное декларирование;
— Электронные услуги по выдаче таможенных предварительных решений;
— Интегрированный таможенный тариф;
— Справочники и реестры документов;
— Поиск и просмотр нормативно-правовой документации.