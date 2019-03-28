Участникам ВЭД теперь не нужно будет ходить по разным инстанциям для сбора тех или иных документов и разрешений.

27 марта в Казахстане начинает работу портал «Единого окна» по экспортно-импортным операциям. Об этом сообщил Комитет госдоходов. Вице-министр финансов РК Руслан Енсебаев отметил, что вопросы построения эффективной системы регулирования, контроля и координации внешнеэкономической деятельности (ВЭД), а также создание условий для безбарьерного выполнения экспортно-импортных операций напрямую влияют на повышение экономического роста и конкурентоспособности страны. Реализация принципа «единого окна» по экспортно-импортным операциям является одним из инструментов для решения этих вопросов, передает «Курсив».

«Благодаря внедрению „Единого окна“ участникам ВЭД не нужно будет ходить по разным инстанциям для сбора тех или иных документов и разрешений. Будут упрощены и ускорены процессы прохождения таможенных процедур, сократятся временные и стоимостные издержки участников ВЭД. А исключение человеческого фактора при принятии решений позволит минимизировать коррупционные проявления, повысить прозрачность действий таможенных и других государственных органов», — говорится в сообщении.

С помощью портала «Единого окна» участники ВЭД смогут предоставлять в стандартизированном виде через единый интерфейс информацию, необходимую для совершения экспортно-импортных операций. Вместе с тем, портал дает возможность получить предварительно информацию, необходимую для ввоза/вывоза товаров. Через «Единое окно» будет предоставлена возможность получения всех разрешительных документов для импортно-экспортных операций, отслеживание статуса исполнения, в том числе за счет интеграции с системами государственных органов.

В число базовых элементов портала входят:

— Получение электронных разрешительных документов и лицензий;

— Электронные услуги по получению статуса лица, осуществляющего деятельность в сфере таможенного дела;

— Электронное таможенное декларирование;

— Электронные услуги по выдаче таможенных предварительных решений;

— Интегрированный таможенный тариф;

— Справочники и реестры документов;

— Поиск и просмотр нормативно-правовой документации.