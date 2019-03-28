Для отмены роуминга в ЕАЭС нужно решение на уровне правительств

Эксперты говорят о важности принятия общих принципов в каждой стране и договоренности с мобильными операторами.

Некоторое время назад председатель коллегии ЕЭК Тигран Саркисян заявил, что роуминг на территории Евразийского экономического союза будет отменен. Он отметил, что на территории ЕАЭС уже ведется работа по отмене телефонного роуминга. Генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков прокомментировал возможность отмены роуминга в странах ЕАЭС. Он отметил, что отмена роуминга придаст новый импульс интеграционным процессам на всем евразийском пространстве, передает Sputnik.

«Отмена роуминга — хорошее направление развития, не требующее больших изменений. Необходимо принять на уровне региона каждой страны определенные правовые акты, и все в принципе должно заработать. Каждый мобильный оператор действует в соответствии с законом о связи той страны, в которой работает. И нормативно-правовые акты необходимо принять на уровне правительств», — сказал Кусков.

По его словам, необходимо принять общие принципы в каждой стране и договориться с мобильными операторами.

«В любом случае, обмен информацией между странами ЕАЭС поднимется на новый уровень после принятия этого закона», — сказал эксперт.

Ранее заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы РФ Анатолий Голомолзин заявил, что страны Евразийского экономического союза обсуждают возможность отмены роуминга внутри объединения, и на пространстве ЕАЭС ведется эта работа. Он также отметил, что отмена роуминга по ЕАЭС может быть регламентирована соответствующим соглашением, а вопрос отмены роуминга между Россией и Беларусью будет решен в 2019 году.