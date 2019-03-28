В метро Ташкента появился бесплатный Wi-Fi

Пока он работает в тестовом режиме на двух станциях.

В целях создания дополнительных удобств пассажирам столичного метро, а также развития туризма в стране, унитарное предприятие «Тошкент метрополитени» на двух станциях подземки организовало услугу бесплатного Wi-Fi (на внутреннем ресурсе) со скоростью 512 Кбит/с. Беспроводной интернет работает в тестовом режиме, передает CA-NEWS.

В настоящее время технология беспроводной сети функционирует на станциях «Алишер Навои» и «Пахтакор». В дальнейшем пассажиры, являющиеся абонентами операторов сотовой связи Узбекистана, могут воспользоваться услугой после авторизации (посредством введения СМС-кода). Сейчас на всех станциях метро поэтапно ведутся работы по расширению доступа к беспроводному интернету.

В пресс-службе «Тошкент метрополитени» добавили, что система электронных платежей, используемая в тестовом режиме на станциях метро «Бадамзар» и «Мустакиллик майдони», будет внедрена и на других станциях метрополитена. Также здесь планируется установить современную автоматизированную платежную систему на базе NFС, что даст возможность производить оплату посредством пластиковых карт и электронных носителей, которые поддерживают данную систему.