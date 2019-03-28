Мировой рынок инфраструктуры 5G к 2025 году превысит 42 млрд долларов

Движущей силой рынка стали увеличение трафика данных из-за растущего спроса со стороны конечных потребителей и переход от аппаратного обеспечения к программному обеспечению в сетях связи.

Согласно данным исследования BIS Research, объем рынка 5G в 2020 году оценивается в 2,55 млрд рублей. Средний ежегодный показатель роста рынка в период с 2020 по 2025 годы прогнозируется на уровне 75%, передает Iot.ru.

Движущей силой рынка стали увеличение трафика данных из-за растущего спроса со стороны конечных потребителей и переход от аппаратного обеспечения к программному обеспечению в сетях связи, отмечают аналитики. Технология 5G обладает потенциалом для удовлетворения футуристических требований нескольких отраслей и помогает в создании подключенной среды для обеспечения социально-экономических преобразований. Значительный рост Интернета вещей, которому сопутствует увеличение объема передаваемых данных, требует расширенного спектра с более высоким частотным диапазоном для обеспечения бесперебойного взаимодействия с пользователем, говорится в отчете.

Развитие технологии стимулирует растущее число смартфонов, компьютеров, ноутбуков и других подключенных устройств. Это создает огромную потребность в разработке передовых сетевых решений. Благодаря интеграции Индустрии 4.0 и IoT большинство устройств, оборудования, механизмов и автономных транспортных средств, помимо прочего, связаны друг с другом, и, следовательно, требуют сетевого решения с высокой скоростью и большим охватом сети.

Ожидается, что инфраструктура 5G окажет положительное влияние на рыночный сценарий, как в потребительском, так и в корпоративном секторах. Это может быть достигнуто, в частности, с помощью слайсинга сети, при котором более высокая частота и более высокая скорость сети выделяются для приложений более высокой важности. Актуальными вопросами развития технологии аналитики называют распределение спектра и доступность 5G-устройств.

Географически лидером глобального рынка инфраструктуры 5G в ближайшие шесть лет будет Северная Америка. Это объясняется, прежде всего, широким развертыванием 5G-проектов в США. Ожидается, что Штаты обеспечат рынку максимальный доход среди всех стран Северной Америки.

Инфраструктура в Азиатско-Тихоокеанском регионе постоянно расширяется благодаря спросу на усовершенствованную сетевую архитектуру, особенно в производственном секторе, интеллектуальных и подключенных экосистемах. Ожидается, что до 2025 года рынок в АТР будет расти в среднем на 79,31%.