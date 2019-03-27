Нацбанк ужесточит требования к онлайн-кредитованию

Регулятор считает, что интернет-займы населению представляются по завышенным процентным ставкам.

Национальный банк намерен ужесточить требования, предъявляемые к кредитным организациям, предоставляющим займы в интернете. Об этом сообщил заместитель председателя Национального банка РК Жанат Курманов, передает «Курсив».

«В отношении интернет-займов действительно со стороны потребительского кредитования мы наблюдаем определенные риски в отношении граждан и субъектов малого бизнеса. Эти риски проявляются в том, что происходит предоставление займов населению по завышенным процентным ставкам. Кроме того, данные субъекты — это нерегулируемые кредитные организации, они не предоставляют соответствующую информацию в кредитные бюро, поэтому эта информация для нас, как регулятора, фактически не видна», — сказал он.

«С этой точки зрения мы анализируем международный опыт и планируем внести определенные предложения для того, чтобы расширить периметр регулирования небанковских кредитных организаций с учетом международной практики и понятно, что здесь подходы будут разниться к разным кредитным организациям в зависимости от того, какие риски для экономики Казахстана и их клиентов они представляют. Эти предложения будут подготовлены, обсуждены с правительством и затем мы будем обсуждать эти вопросы, в том числе с участниками рынка», — добавил Курманов.